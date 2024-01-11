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فيديو.. شهيدين جراء غارة إسرائيلية على مبنى الهيئة الصحية في حانين

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يناير - 2024 2:26 مساءً
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استشهد عنصرين وأصيب آخر من عناصر الهيئة الصحية التابعة للدفاع المدني في بلدة حانين جنوب لبنان، جراء استهدافه بغارة إسرائيلية مباشرة.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني – الهيئة الاسلامية في بيان، عن “استشهاد عنصرين في الدفاع المدني – الهيئة جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين”.

وجاء في البيان: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة شهيدين من عناصرها الشهيد علي محمود الشيخ علي (رشاف) ، والشهيد ساجد رمزي قاسم (عيتا الشعب) الذين ارتقيا جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز للدفاع المدني في بلدة حانين، كما تم تدمير سيارة اسعاف”.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد أكد امس أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان، في تصعيد للهجته ضد حزب الله المتمركز على الجانب الآخر من الحدود.

وقال هاليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.

ونقل عنه بيان للجيش الإسرائيلي “لقد قاتلنا في غزة، لذا نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا لزم الأمر”.

أضاف “بعد ما قمتم به (في غزة)، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها”.

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