الأربعاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. شوارع بيروت تنفجر غضبًا وتظاهرات مندّدة أمام سفارتي فرنسا وأميركا

منذ ساعة واحدة
مظاهرات في شوارع بيروت تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

مظاهرات في شوارع بيروت تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

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تسيطر حالة من الغضب على معظم شوارع العاصمة بيروت، بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في المستشفى المعمداني في غزة، حيث تجوب التظاهرات المنددة بالمجزرة معظم شوارع العاصمة.

كما تجمع المئات أمام منزل السفير الفرنسي في قصر الصنوبر، رافعين الأعلام الفلسطينية ومطلقين الهتافات المنددة بارتكابات إسرائيل وداعميها، إلى جانب مسيرات غاضبة تلف معظم شوارع الطريق الجديدة وتجمعات في ساحة المفتي الشهيد حسن خالد وأمام مسجد الإمام علي بن أبي طالب، وتشهد أيضًا منطقتا عائشة بكار وكورنيش المزرعة مسيرات وتجمعات غضب.

كذلك وصل محتجون إلى محيط السفارة الأميركية في عوكر تنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية، فيما عزز الجيش اللبناني من الإجراءات الأمنية في محيط السفارة.

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