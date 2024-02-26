فيديو.. صاروخ إسرائيلي يدمر سيارة في بلدة المجادل بقضاء صور

استهدفت مسيرة إسرائيلية ظهر (الاثنين 26-2-2024) سيارة في بلدة المجادل بقضاء صور

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو للسيارة المستهدفة وقد احترقت بالكامل نتيجة القصف، فيما أفادت معلومات عن سقوط قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة له، شنّت غارات جوية ضد منطقة البقاع – شرق لبنان، مستهدفة مجمعات تستخدمها وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ”حزب الله”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية القصف جاءت رداً على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز “زيك” والتي سقطت في وقت سابق من اليوم الإثنين فوق جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال مواصلة عملياته ضد حزب الله للدفاع عن إسرائيل بما في ذلك المجال الجوي اللبناني.

وتعتبر الغارة الإسرائيلية على محيط بعلبك شرق لبنان هب الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية للبنان.