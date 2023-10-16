الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. عمليات الإنقاذ تتواصل في المنصورية ووزير الداخلية يتوعد!

منذ 11 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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تفقد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ المبنى السكني الذي تعرض جزء منه للانهيار في ​المنصورية وأكّد أنّ “ما يجب القيام به أوّلًا هو إخلاء الأبنية المحيطة، وثانيًا العمل على حمايتها لتفادي سرقتها”.

وأشار مولوي إلى أنه تواصل مع المعنيّين، للقيام بالخطوات الضّروريّة لإنقاذ النّاس وإخلاء المباني المحيطة، لمنع كارثة أكبر، ولا نريد أن نعيق عمل أجهزة الإنقاذ”، مشدّدًا على أنّ “كلّ شخص تقاعس في عمله سيُحاسَب وسيتحمّل المسؤوليّة”.

وقد طلب الدفاع المدني من المدنيين الابتعاد عن المبنى المتصدّع لعدم سقوط أي خسائر إضافية في حال وقع المبنى بالكامل.

وإقترب الدفاع المدني من إنقاذ سيّدة عالقة في المبنى المنهار في المنصورية تدعى “ندى جرمانس” وتقول أن عدد الأشخاص العالقين هو أكثر من 5.

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