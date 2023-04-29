فيديو.. عملية سرقة وضح النهار على أوتوستراد خلدة

تعرضت سيدة لعملية سرقة وهي داخل سيارتها في وضح النهار قرب فروج العبد الله على أوتوستراد خلدة.

ونشر حساب “Yasa” على تويتر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة يظهر عملية السرقة بوضوح.

ويظهر في المقطع المصور، كيف توقف شابان على متن دراجة نارية قرب سيارة الضحية، ثم أقدم أحدهما على فتح باب السيارة بشكل مفاجئ وسرقة حقيبة السيدة.

وكان لافتاً قيام السيدة بملاحقة السارقين ومحاولة استعادة حقيبتها، ولكنّهما سرعان ما تواريا عن الأنظار.

عملية سرقة في وضح النهار في منطقة خلدة pic.twitter.com/cbhMVJTgz4 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) April 29, 2023