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فيديو.. عملية سرقة وضح النهار على أوتوستراد خلدة

منذ 3 دقائق
عملية سرقة وضح النهار على أوتوستراد خلدة

عملية سرقة وضح النهار على أوتوستراد خلدة

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تعرضت سيدة لعملية سرقة وهي داخل سيارتها في وضح النهار قرب فروج العبد الله على أوتوستراد خلدة.

ونشر حساب “Yasa” على تويتر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة يظهر عملية السرقة بوضوح.

ويظهر في المقطع المصور، كيف توقف شابان على متن دراجة نارية قرب سيارة الضحية، ثم أقدم أحدهما على فتح باب السيارة بشكل مفاجئ وسرقة حقيبة السيدة.

وكان لافتاً قيام السيدة بملاحقة السارقين ومحاولة استعادة حقيبتها، ولكنّهما سرعان ما تواريا عن الأنظار.

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