فيديو عن زلزال 1956.. عبد الله يُحذّر من خطورة السدود الضخمة

غرد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “بعد كوارث ونتائج زلازل تركيا وسوريا، ومن ضمن أسباب معارضتنا لمشروع سدّ بسري، هو وقوعه ضمن فيلق زلزالي، فلا حاجة إضافيّة لشرح مدى خطورة السدود الضخمة، في حالات الزلازل، على الحياة البشرية في قرى المحيط الواقعة تحت السد، ولمن لا يتذكر زلزال شحيم 1956”.

وأرفق تغريدته بفيديو عن أضرار زلزال شحيم.

بعد كوارث ونتائج زلازل تركيا وسوريا،

ومن ضمن أسباب معارضتنا لمشروع سد بسري ،

هو وقوعه ضمن فيلق زلزالي ،

فلا حاجة إضافية لشرح مدى خطورة السدود الضخمة ،

في حالات الزلازل، على الحياة البشرية في قرى المحيط الواقعة تحت السد..

ولمن لا يتذكر زلزال شحيم ١٩٥٦.. pic.twitter.com/jOzItSm7nO — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 10, 2023