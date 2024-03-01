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فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء (الجمعة 1-3-2024)، أنه هاجم بنية تحتية ومبنيين عسكريين لحزب الله في منطقة راميا في جنوب لبنان.

من جهتها، نقلت قناة الحدث عن مصادر وقوع 5 قتلى تابعين لحزب الله في الغارات الإسرائيلية على راميا.

 

وفي وقت سابق أعلن حزب الله في بيانات منفصلة إنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، كما أعلن استهداف بمسيرة مجموعة من جنود الاحتلال كانت ستتمركز بمستوطنة معيان باروخ وتحقيق “إصابة مباشرة”.

كما أعلن الحزب أنه “أسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في وادي العزية جنوب لبنان”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف اعتداءاته منذ الليلة الماضية، وأغار على جبل اللبونة، وأطراف بلدة الناقورة، كما سمعت أصوات انفجارات في مدينة صور، وأطلقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” صفارات الإنذار، بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

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