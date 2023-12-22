فيديو.. فيضان نهر بيروت وآلية للدفاع المدني تسبح!

فاض مساء اليوم الجمعة نهر بيروت جراء كثافة الأمطار، وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر غرق آلية تابعة للدفاع المدني اللبناني ضمن مستنقع للمياه سببه طوفان “نهر بيروت”، بفعل الأمطار الغزيرة.

كما سحب عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢،٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٢-١٢-٢٠٢٣، ٦٤ تلميذا حاصرتهم السيول داخل باصين في محلة نهر الكلب.

وقد نقل العناصر إحدى التلميذات الى مستشفى سيدة لبنان لتلقي العلاج اللازم، كما قدموا الإسعافات الأولية اللازمة الى تلميذة أخرى في الموقع.

أما التلاميذ الآخرين فقد تم التأكد من سلامتهم وايصالهم الى بر الأمان.