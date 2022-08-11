فيديو قارب يحترق قبالة شاطئ السعديات!

أنقذت عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني 7 اشخاص وسحبتهم، كانوا على متن مركب كان قد اندلع قبالة شاطئ السعديات، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وجميع طاقم المركب بصحة جيدة، وحضرت الاجهزة الامنية.

لاحقاً، صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

“بتاريخ 11 / 8 / 2022 وأثناء تنفيذ مهمة أمنية مقابل شاطئ السعديات، اندلع حريق في خافرة تابعة للقوات البحرية، وعلى الفور تدخلت طوافة من القوات الجوية ومراكب من القوات البحرية وعناصر الدفاع المدني الذين عملوا على إخلاء طاقم الخافرة دون وقوع إصابات بينهم، فيما يتم العمل لإخماد الحريق المندلع في الخافرة المذكورة”.