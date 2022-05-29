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فيديو لاعتداء وحشي على “سبعيني” في مخفر جزين.. وقوى الأمن توضح!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 8:25 مساءً
اعتداء وحشي على "سبعيني" في مخفر جزين

اعتداء وحشي على "سبعيني" في مخفر جزين

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تعرض أحد المواطنين في السبعين من عمره، لاعتداء وحشي داخل مخفر جزين اثر اللجوء اليه للحماية ولحماية حقوقه.

وأفادت المعلومات بأن المعتدين هم أبناء شقيق المعتدى عليه، حيث أقدموا على الاستفراد به داخل المخفر وأقدموا على التعرض له بالضرب المبرح أمام أعين عناصر المخفر.

من جهتها أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه:

“تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو بعنوان ” اعتـداء وحشـي على سبعيني داخل مخفر جزين وعناصر المخفر عاجزون عن حمايته”

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح، أنه على إثر حصول شجار لأسباب عائلية بين شابين وعمهما في بلدة كفرحونة وادعاء العم ضد أولاد أخيه، نظم عناصر المخفر تحقيقاً بالواقعة، وبعد أن أفهم الطرفان مضمون إشارة القضاء المختص، القاضية بتركهم بموجب سندات إقامة ولقاء توقيعهم على تعهد بعدم تعرض أي منهم للآخر، ولدى مغادرتهم المخفر حصل تلاسن بينهم عند مدخل المخفر، فأقدم شقيق المدعى عليهما الذي كان متواجداً خارج المخفر بالاعتداء بالضرب على المدعي، بمساعدة شقيقيه،

فتدخلت العناصر وعملت على فض الإشكال داخل المخفر وأعادت فتح التحقيق بالحادث، وأوقف كل من المدعى عليهما وشقيقهما، وذلك بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية..

نطلب من الجميع التحلي بالمصداقية والموضوعية واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها.

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