برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

فيديو لانفجارات وحريق كبير في بلدة القصر الحدودية.. وحصيلة أولية للإصابات

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 7:31 مساءً
انفجارات وحريق كبير عند الحدود مع سوريا

انفجارات وحريق كبير عند الحدود مع سوريا

A A A
طباعة المقال

وقع انفجار كبير مساء اليوم في بلدة القصر الحدودية في قضاء الهرمل ناتج عن انفجار عدد من خزانات الوقود والغاز.

وقد ادى الإنفجار إلى إصابات عدة عملت فرق الإسعاف على إجلائهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

كما توجهت إلى المكان سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما يحذر المواطنون من الاقتراب خشية وجود خزانات قابلة للإنفجار.

وأعلن الصليب الاحمر اللبنانيعن وقوع 7 جرحى و شخص مفقود حتى الآن بسبب انفجار مستودع المحروقات في بلدة القصر الحدودية.

وفي تفاصيل الرواية، كشف مصدر عسكري للـLBCI أن الانفجارات حصلت في مستودعات لشخص من آل عبيد داخل الاراضي السورية المتاخمة للحدود مؤكداً أن المستودعات بعيدة عن حاجز الجيش في القصر ولا اصابات في صفوف العسكريين.

الى ذلك، أصدر الجيش بياناً تحدث فيه عن انفجار مستودع يُستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ،ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية، مشيراً الى أنه بعيد تماماً عن حاجز الجيش في المنطقة ومؤكداً أن لا اصابات في صفوف عسكريي الجيش اللبناني.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بلدة بسكنتا
    منع التجوّل في بلدة “متنية” بسبب انتشار فيروس كورونا
    اطلاق نار
    بالأسماء… هؤلاء هم من أطلقوا النار ليلة رأس السنة
    طرابلس تنتفض-ارشيفية
    مسيرات شعبية في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دمشق تودع حاتم علي
    بالفيديو: وداع مؤثر لصاحب “الفصول الأربعة” حاتم علي
    العام الأتعس في تاريخ البشرية
    إليكم السنة الأتعس في تاريخ البشرية
    اليسا
    إليسا تعلق على الحرس الثوري: شو هالفجور … وين الدولة من هالحكي؟