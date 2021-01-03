فيديو لانفجارات وحريق كبير في بلدة القصر الحدودية.. وحصيلة أولية للإصابات

وقع انفجار كبير مساء اليوم في بلدة القصر الحدودية في قضاء الهرمل ناتج عن انفجار عدد من خزانات الوقود والغاز.

وقد ادى الإنفجار إلى إصابات عدة عملت فرق الإسعاف على إجلائهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

كما توجهت إلى المكان سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما يحذر المواطنون من الاقتراب خشية وجود خزانات قابلة للإنفجار.

وأعلن الصليب الاحمر اللبنانيعن وقوع 7 جرحى و شخص مفقود حتى الآن بسبب انفجار مستودع المحروقات في بلدة القصر الحدودية.

وفي تفاصيل الرواية، كشف مصدر عسكري للـLBCI أن الانفجارات حصلت في مستودعات لشخص من آل عبيد داخل الاراضي السورية المتاخمة للحدود مؤكداً أن المستودعات بعيدة عن حاجز الجيش في القصر ولا اصابات في صفوف العسكريين.

الى ذلك، أصدر الجيش بياناً تحدث فيه عن انفجار مستودع يُستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ،ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية، مشيراً الى أنه بعيد تماماً عن حاجز الجيش في المنطقة ومؤكداً أن لا اصابات في صفوف عسكريي الجيش اللبناني.