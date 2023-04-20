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فيديو لباسيل: "اشقعوا تراكمات وأخطاء، واحصدوا انفجار!"

منذ 39 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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نشر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على “تويتر” فيديو، وأرفقه بالعبارة التالية: “اشقعوا تراكمات وأخطاء، واحصدوا انفجار!”

باسيل قال إنّ الحريص على الدستور والرئاسة، لا يُقاطع المجلس النيابي في الأمور الاستثنائيّة ويُغطي مجلس الوزراء في الأمور العادية، سائلًا: هل هناك من يعلم ما هي القرارات الحكوميّة التي تتّخذ والموافقات الاستثنائيّة التي يوقّعها رئيس الحكومة ويختزل بمفرده كلّ البلد؟

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