فيديو لباسيل: "اشقعوا تراكمات وأخطاء، واحصدوا انفجار!"

نشر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على “تويتر” فيديو، وأرفقه بالعبارة التالية: “اشقعوا تراكمات وأخطاء، واحصدوا انفجار!”

باسيل قال إنّ الحريص على الدستور والرئاسة، لا يُقاطع المجلس النيابي في الأمور الاستثنائيّة ويُغطي مجلس الوزراء في الأمور العادية، سائلًا: هل هناك من يعلم ما هي القرارات الحكوميّة التي تتّخذ والموافقات الاستثنائيّة التي يوقّعها رئيس الحكومة ويختزل بمفرده كلّ البلد؟