فيديو.. لحظة اغتيال أحد قادة حركة فتح في مخيم عين الحلوة

أعلنت حركة فتح مقتل العميد “أبو أشرف العرموشي” أحد قيادي الحركة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

العميد العرموشي أصيب بداية بجروح بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة إلا أنه فارق الحياة بعد أن نقل إلى مستشفى الراعي في مدينة صيدا.

وانتشر فيديو عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ يُظهر لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي ومجموعة من مرافقيه في مخيّم عين الحلوة.

يشار أن المخيم شهد ليلة أمس (السبت) توتراً أمنياً رافقه انتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات، اثر اطلاق النار من الملقب بـ “الصومالي” على ناشط إسلامي عند سوق الخضار، وسط المخيم ما أدى إلى إصابته بقدمه، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وبحسب المصدر نفسه أعقب العملية إطلاق رشقات من أسلحة رشاشه متوسطة، وقنابل يدوية وانفجار قذائف صاروخية، سجل خلالها سقوط عدد من الجرحى بينهم طفلتان نقلوا إلى مستشفى النداء الإنساني بالمخيم للمعالجة .

ورافقت أجواء التوتر حركة نزوح لعدد من العائلات في اتجاه منطقة الفيلات المجاورة.