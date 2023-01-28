فيديو لرجل لبناني يناشد القوى الأمنية: ابني يتعاطى الحشيش والكبتاغون!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل لبناني يطالب القوى الأمنية بالقبض على ابنه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره الرجل من آل حمادة، تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية عبر تطبيق “تيك توك” بحق ولده بجرم تعاطي المخدرات داخل المنزل وخارجه.

وبحسب الفيديو، فقد دعا الرجل القوى الأمنيّة إلى توقيف نجله الذي يدعى “علي حماده”، مشيراً إلى أن “الأخير يتعاطى “كوكايين وسيلفيا وحشيشة وترامال وكبتاغون”.

ووضع المواطن الفيديو الخاص به برسم الدولة اللبنانية، مطالباً بالتحرك لإلقاء القبض على نجله وكشف تجار المخدرات في المنطقة التي يقطنون بها.