استمع لاذاعتنا

فيديو لضرب “حزب الله” الإجراءات الوقائية… قوانين الدولة لا تسري على دويلته

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 3:45 مساءً
من تشييع حزب الله لأحد قتلاه

من تشييع حزب الله لأحد قتلاه

A A A
طباعة المقال

فقط في دويلة حزب الله سترى المشهد في مقطع الفيديو المرفق، حيث الميليشيا التي لا تحكمها دولة ولا سلطة لأحد على قراراتها إلا ولي إيران الفقيه.

فالمشهد هو من تشييع احد قتلى ميليشيا حزب الله في سوريا نهار السبت. إذ لم يكتف قادة الحزب بإرسال شباب إلى حرب لا ناقة لهم فيها ولاجمل، إلا لتنفيذ أجندات خارجية فقط، بل قاموا أيضاً بكسر كل القيود الصحية والطبية التي فرضتها وزارة الصحة من “منع التجمعات وإلتزام قواعد التباعد الاجتماعي, منعًا لتفشي وباء كورونا الذي يواصل عداده بالإرتفاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.

وكذلك ضربوا بقرارات وزارة الداخلية المشددة على منع التجمعات أينما كانت تنفيذا لقرارات اللجنة الصحية المعنية بمواجهة كورونا.

وهذا المقطع اليوم هو برسم وزيري الداخلية والصحة في حكومة تصريف الأعمال، فهل يوجد إجراءات كورونا بسمنة وإجراءات بزيت؟!

 

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    نعمة افرام
    افرام: هل لجريمة اغتيال جو بجاني علاقة بتوثيق انفجار بيروت؟
    محمد فهمي
    فهمي عن جريمة الكحالة: الوضع الأمني جيد
    كورونا في لبنان
    “الصحة”: 11 حالة وفاة و1182 اصابة كورونا جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة
    كورونا
    حقيقة سلالة فيروس كورونا الجديدة..وماذا تختلف عن سابقاتها