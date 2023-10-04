فيديو لطرقات لبنان تطوف بالأمطار والنفايات.. والمواطن أسيرُ سيّارته!

أعلن مدير عام الطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل طانيوس بولس عبر “الجديد”، “أنّ ورش الوزارة تعمل بشكل دوري لمعالجة المشاكل في الطرقات واليوم نواجه مشكلة انسداد مجاري المياه بسبب كثرة النفايات”.

إلى ذلك، شهدت بعض الطرقات اللبنانيّة حركة ناشطة جدًا، وزحمة سير خانقة. ووفقًا لغرفة التحكم المروري، تشهد المناطق التالية حركة سير كثيفة:

1- المنصورية باتجاه المكلس.

2- طبرجا باتجاه جونية وصولًا حتى ذوق مكايل.

3- جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.

4- الضبية باتجاه الدورة وصولًا إلى الكرنتينا.

5- خلدة باتجاه أنفاق المطار.

هكذا ودّع المنخفض الياس بيروت وضواحيها والجبال الغربية (امطار طوفانية وسيول وفيضانات ) هذا ما جنته أيدي بعض المواطنين من رمي الأوساخ في مجاري الصرف الصحي طوفان الشارع بالمياه pic.twitter.com/NfUnU4nQMr — NA BI LA FDL 🇱🇧 (@NanoNan33446258) October 4, 2023

كما شهد الطريق عند كازينو لبنان وصولًا إلى جونية والضبية زحمة سير خانقة أعاقت حركة المواطن وحوّلته إلى أسير داخل سيارته.

كذلك تسجل حركة مرور كثيفة من الضبية باتجاه جل الديب وصولًا حتى الكرنتينا، ومن بوليفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولًا حتى مستديرة الحايك.

إلى ذلك، تشكلت السيول وارتفع منسوب المياه عند مستديرة فرن الشباك بسبب الأمطار الطوفانية.

وكانت غرفة التحكم المروري، قد طلبت خلال ساعات الصباح من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار حرصًا على السلامة العامة.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات عدة، تظهر غرق الطرقات بمياه الأمطار بسبب انسداد المجاري بأكوام من النفايات.