فيديو لـ "صوت بيروت".. إخلاء مبنى جديد في طرابلس بعد سقوط أجزاء منه

أخلى سكان مبنى سكاف بيوتهم الكائنة عند أوتوستراد التبانة، حيث باتت تشكّل خطرًا على حياة السكان، فيما تمّ استدعاء أحد المهندسين للكشف على المبنى.

وفي مواكبة أجراها مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، أفاد أحد سكان المبنى، بأنّ المبنى الذي تعيش فيه حوالي 40 عائلة، تعرّض للتصدّع بعد الهزة القوية التي عاشتها طرابلس، مطالبًا بتحرّك الدولة نظرًا إلى أنّ هناك عائلات رفضت مغادرة المبنى لعدم توفّر مأوى بديل.

كما أظهرت المشاهد التي نقلها “صوت بيروت انترناشونال” في الفيديو المرفق، التصدّع والتشققات التي أصابت أعمدة المبنى وبعض الأسقف والجدران.