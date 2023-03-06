فيديو للرائد محمد فرحات خلال تصديه لتعديات جنود الاحتلال الإسرائيلي

خرقت دورية تابعة (الأحد 5-3-2023) للجيش الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) – عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.

وقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرائد في الجيش محمد فرحات أثناء منعه جنود الجيش الإسرائيلي من تثبيت شريط شائك في نقطة متقدمة عن الشريط الأزرق مقابل بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وبحسب الفيديو، فإنّ الرائد فرحات منع وبالقوة، جنود جيش الاحتلال من إتمام عملية وضع الشريط الشائك، وأبلغ عناصر الأمم المتحدة المتواجدين هناك بأنّه مصرّ على موقفه ولن يسمح بأي اعتداء إسرائيلي للسيادة اللبنانية، وإلا فإنّ الأمور ستتبدّل وستنتقل إلى وضعٍ آخر.