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فيديو لمخزومي في جولة تفقدية في مؤسسة مخزومي: لضمان تقديم الأفضل!

منذ ساعة واحدة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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نشر النائب فؤاد مخزومي فيديو لجولته في مؤسسة مخزومي مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، وذلك على حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق الفيديو بالتالي: “بين الناس… وللناس…
سعادة النائب فؤاد مخزومي، الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي، مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، مع متابعة الوضع الاقتصادي الصعب ، ومتفقدًا سير عمل كافة الأقسام، لضمان تقديم الأفضل!
رؤية نعتز بالعمل لتطبيقها… لبناء غدٍ أفضل لكل”.

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