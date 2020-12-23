فيديو لمخزومي في جولة تفقدية في مؤسسة مخزومي: لضمان تقديم الأفضل!

نشر النائب فؤاد مخزومي فيديو لجولته في مؤسسة مخزومي مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، وذلك على حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق الفيديو بالتالي: “بين الناس… وللناس…

سعادة النائب فؤاد مخزومي، الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي، مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، مع متابعة الوضع الاقتصادي الصعب ، ومتفقدًا سير عمل كافة الأقسام، لضمان تقديم الأفضل!

رؤية نعتز بالعمل لتطبيقها… لبناء غدٍ أفضل لكل”.

بين الناس… وللناس…

سعادة النائب فؤاد مخزومي، الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي، مستمعًا لآراء فريق العمل والمستفيدين من خدمات المؤسسة، مع متابعة الوضع الاقتصادي الصعب ، ومتفقدًا سير عمل كافة الأقسام، لضمان تقديم الأفضل!

رؤية نعتز بالعمل لتطبيقها… لبناء غدٍ أفضل لكل #لبنان… pic.twitter.com/e6vx8oZn3U — Makhzoumi Foundation (@makhzoumi) December 19, 2020