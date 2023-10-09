انتشر منذ قليل فيديو لمكان استهداف عناصر حزب الله في جنوب لبنان من قبل إسرائيل اليوم الأثنين 9\10\2023.
وكان قد أعلن حزب الله منذ قليل عن سقوط 6 من عناصره في القصف الاسرائيلي على الجنوب.
❌ فيديو لمكان استهداف عناصر #حزب_الله في #جنوب_لبنان من قبل #إسرائيل اليوم.#طوفان_الأقصى #غزه_تقاوم #غزة_الآن pic.twitter.com/6mKrtKqpVr
— عمر هواش omarhawash (@omar_hawach) October 9, 2023
فيما أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواتنا في محيط بلدة رميش
واعلن الجيش اللبناني عبر منصة “اكس” انه “بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.”