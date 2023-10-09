الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو لمكان استهداف عناصر حزب الله في جنوب لبنان

منذ 31 ثانية
الحدود اللبنانية - الأراضي المحتلة

الحدود اللبنانية - الأراضي المحتلة

A A A
طباعة المقال

انتشر منذ قليل فيديو لمكان استهداف عناصر حزب الله في جنوب لبنان من قبل إسرائيل اليوم الأثنين 9\10\2023.

وكان قد أعلن حزب الله منذ قليل عن سقوط 6 من عناصره في القصف الاسرائيلي على الجنوب.

فيما أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواتنا في محيط بلدة رميش

واعلن الجيش اللبناني عبر منصة “اكس” انه “بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.”

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    حزب الله يطلق النار على شمال إسرائيل ردا على مقتل 3 من عناصره
    منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان
    حزب الله يعلن مقتل 3 من أعضائه في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
    مطار بيروت الدولي
    ما حقيقة توقيف شركات الطيران رحلاتها من وإلى بيروت؟

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
    شاني لوك
    تفاصيل جديدة حول اختفاء بلوغر ألمانية في صحراء النقب جنوب إسرائيل