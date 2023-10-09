انتشر منذ قليل فيديو لمكان استهداف عناصر حزب الله في جنوب لبنان من قبل إسرائيل اليوم الأثنين 9\10\2023.

وكان قد أعلن حزب الله منذ قليل عن سقوط 6 من عناصره في القصف الاسرائيلي على الجنوب.

فيما أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لباحة مركز لقواتنا في محيط بلدة رميش

واعلن الجيش اللبناني عبر منصة “اكس” انه “بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.”