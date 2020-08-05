فيديو مؤثر لسيدة لبنانية ..تعزف على البيانو وسط منزلها المدمر

لعله – البيانو- القطعة الأغلى على قلب هذه السيدة اللبنانية المسنة، ولعل الانفجار كان أبلغ من أن يستطيع المرء التعبير عنه بالكلام، لتلجأ هذه السيدة إلى العزف على البيانو بهدوء بالغ، وسط ركام كان منزلا آمنا قبل أن تنفجر 2750 طن من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت والذي قضى على آلاف المنازل، وأودى بحياة أكثر من مئة شخص وآلاف الجرحى حتى الآن.

وانتشر فيديو العزف على البيانو على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه اللبنانيين، الذين لم يتوانوا على مدار السنين تقفي شعاع الأمل بقليل من الحياة، لكن كارثة بيروت البارحة قتلت كل محاولات اللبنانيين في الاستمرارية. ليمسي هذا البيانو خلاصا لحظيا لهذه السيدة، من وحشية ما حدث لبيروت