فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح

وسط الازمات الاقتصادية الكبيرة التي تسيطر على لبنان، يدخل القسم الامني الى الدائرة بحيث تسود حالة من التفلت الامني في المدن، وترتفع محاولات الخطف، هذا وقد حاول رجل اليوم الاربعاء 21 ايلول، خطف طفل يبلغ من العمر خمسة سنوات بحسب المعلومات في منطقة الجناح.

وفي التفاصيل تم القاء القبض على رجل لم تعرف هويته، حاول خطف احد الأطفال في منطقة الجناح فقبض عليه بالجرم المشهود من قبل سكان المنطقة عند محاولته تنفيذ العملية.

وتم التقاط فيديو اثناء القبض عليه وبعد تعرضه للضرب من قبل اهالي المنطقة، بحيث تم تسليم الخاطف للاجهزة الامنية.