الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح

منذ 3 دقائق
الرجل المتهم بمحاولة الخطف

الرجل المتهم بمحاولة الخطف

A A A
طباعة المقال

وسط الازمات الاقتصادية الكبيرة التي تسيطر على لبنان، يدخل القسم الامني الى الدائرة بحيث تسود حالة من التفلت الامني في المدن، وترتفع محاولات الخطف، هذا وقد حاول رجل اليوم الاربعاء 21 ايلول، خطف طفل يبلغ من العمر خمسة سنوات بحسب المعلومات في منطقة الجناح.

وفي التفاصيل تم القاء القبض على رجل لم تعرف هويته، حاول خطف احد الأطفال في منطقة الجناح فقبض عليه بالجرم المشهود من قبل سكان المنطقة عند محاولته تنفيذ العملية.

وتم التقاط فيديو اثناء القبض عليه وبعد تعرضه للضرب من قبل اهالي المنطقة، بحيث تم تسليم الخاطف للاجهزة الامنية.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير علي حمية
    علي حمية: القانون كُتب لينفذ
    صورة المفقودة وعد عبّود الحاجي
    وعد غادرت منزلها في الشياح ولم تعُد
    صندوق النقد الدولي
    صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ما زال بطيئا للغاية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    الجيش اللبناني
    خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
    الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
    وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله