فيديو.. محتجون يقطعون طريق "جبيل" بالاتجاهين إستنكاراً لخطف ‎"باسكال"

شهدت منطقة جبيل تفاعلاً شديداً بعد عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب “القوات اللبنانية”، باسكال سليمان، حيث قام مجموعة من المحتجين بقطع السير على أوتوستراد جبيل في الاتجاهين، بعدما تم قطع الطريق ليلاً.

وفي تطورات الحادث، تم العثور على هاتف المخطوف مرمياً في بلدة ميفوق، بينما أظهرت الكاميرات سيارة باسكال سليمان في بلدة “ترتج – جبيل” متجهة نحو جرد البترون.

وفي سياق الأحداث، حضر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، الدكتور سمير جعجع، إلى مركز الحزب في مستيتا (جبيل) قبيل منتصف الليل، حيث تجمّع حشد من القواتيين والمتضامنين للتعبير عن رفضهم لحادثة الخطف واستنكارهم لها.

قطع طريق أوتوستراد #جبيل بالاتجاهين والطريق البحرية من بعض المحتجين إستنكاراً لخطف #باسكال_سليمان pic.twitter.com/CkaxguKjNB — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 8, 2024

ويأتي هذا التفاعل في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في لبنان، مع تزايد الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية التي تستدعي الحوار والاستقرار لمنع تفاقم الأزمات والانزلاق نحو المزيد من التوترات والصراعات.