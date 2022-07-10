فيديو مدهش لقناديل البحر تغزو شواطئ لبنان!!

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقناديل البحر تغزو شاطئ جونيه. وقد صوّر أحد الأشخاص المشهد، بينما كان يمارس هواية القفز بالمظلة.

وطالب مختصون في مجال الكائنات البحرية المواطنين، ورواد الشاطئ بالحذر، لان لمس القنديل للجلد يمكن ان يؤذي الانسان، ويسبب الحروق.

ومن المعروف أنه في مطلع شهر تموز من كلّ عام تغزو أسراب قناديل البحر مياه البحر الأبيض المتوسط قادمة من المحيط الهندي عبر مضيق جبل طارق، ومن البحر الأحمر عبر قناة السويس، مستفيدةً من ارتفاع درجة حرارة المياه التي تلائم دورة حياتها الطبيعية.

بعض أنواع هذا الكائن عالية السمية بحيث تستطيع القضاء على حياة الإنسان في دقائق والتي تسجل تواجدها قبالة سواحل أستراليا وبعض المناطق من العالم والكثير منها تؤثر في اصابة جلد الإنسان بالحساسية.

ووفقاً لموسوعة ويكيبيديا/ تتكاثر اللاسعات في العادة بوضع البيض، حيث يضع بيضه الذي يسبح في الماء حتى يصل إلى موقع ثابت يساعده على الالتصاق . وينمو حتى يصبح بوليب .

ويظل ينمو حتى يفقس في جماعات، وينفصل عن الأرضية الثابتة ويتحرك مكملاً مراحل عمره عائما في الماء ثم يموت.