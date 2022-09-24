فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى

وقع إشكال فردي عصر الجمعة قرب تقاطع سبينس في صيدا، تطور الى إطلاق نار واستخدام آلات حادة، أدى إلى سقوط خمسة جرحى، من بينهم عنصر في القوة الضاربة في الأمن العام، الذي نقل إلى مستشفى “حمود” الجامعي للمعالجة.

وأدى الإشكال الى جرح خمسة اشخاص من عائلة فاعور وهم:

زكريا فاعور (والد الشباب)، احمد فاعور (عنصر في الامن العام)، محمد فاعور، يونس فاعور ويوسف فاعور.

بدوره تفقّد مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم العنصر في القوة الضاربة في الأمن العام أحمد فاعور في مستشفى حمود الجامعي في صيدا والذي أصيب في الإشكال الذي وقع عصراً.

ونفذ عناصر من القوة الضاربة في الأمن العام اللبناني مداهمات في المدينة على خلفية الإشكال.

كما انتشر عناصر من الجيش اللبناني في بلدة عبرا، حيث قاموا بمداهمات لتوقيف المتورطين في الإشكال الدموي.

وأفادت المعلومات عن توقيف عدد من الأشخاص من آل زينو من منطقة الخرايب المتورطين في الاعتداء على آل الفاعور.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل، مقطع فيديو “مرعب”، يظهر لحظة الاعتداء على شاب من آل الفاعور، وضربه بسكين وهو ممدد على الأرض.

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة إلقاء القبض على أحد المتورطين من آل زينو، حيث ادعي خلال المقطع أنه من سرايا المقاومة وقريب لأحد العناصر القيادية في حزب الله.

القاء القبض على آخر من مشاركي فيلم السكاكين في #صيدا… رفع الغطاء عنهم… pic.twitter.com/a85yvIrxj9 — Mohamad Nahouli 🇱🇧  (@moenahouli) September 23, 2022