فيديو مروع: جريمة غامضة في منطقة بعقلين.. والضحايا 9 قتلى حتى الآن
أفاد شهود عيان ومصادر إعلامية من منطقة بعقلين عن وقوع حادث إطلاق نار من سلاح صيد، وقع نتيجتهُ 9 قتلى، 6 منهم سوريين، و3 لبنانيين.
وعمدت القوى الأمنية إلى ضرب طوق أمني حول مكان الجريمة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة.
وعُرف من اللبنانيين، (ك.ح) من بلدة بعقلين، وشخص آخر من آل عودة من عرسال.
وقد فرَّ الجاني عبر احراج بعقلين القريبة من منطقة النهر، وتعمل العناصر الامنية على ملاحقته.
فيما لا تزال أسباب الجريمة غير معروفة حتى الآن.
من جهته إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن “جريمة بعقلين غريبة عن بعقلين وأهلها وأبناء الشوف. والقوى الأمنية تقوم بجهود جبارة لإلقاء القبض على القاتل”.