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فيديو مروع لمقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل

منذ 25 دقيقة
مقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل

مقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل

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نشرت “اليازا” فيديو لحادث سير مروّع وقع على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي نتج عنه قتيل.

وكانت غرفة التحكم المروري قد أعلنت انه الحاقا للحادث المروري على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي – توفي الجريح متأثرا بجراحه.

يشار إلى أن آخر الإحصاءات حول أرقام حوادث السير وضحاياها يوضح أنّ الحوادث بلغت منذ كانون الثاني حتى تشرين الأول من عام 2019 3614 حادثاً راح ضحيتها 5769 جريحاً و426 قتيلاَ. وفي عام 2020 بلغت الحوادث 2666 حادثاً والجرحى 3542 و337 قتيلاً.

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