فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ‏توضيحاً حول الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر اعتداءات بالضرب على عدد من الاشخاص.

وجاء في البيان التالي:

بتاريخ٢٠-٦-٢٠٢٢ إدعى احد الاشخاص امام مخفر العاقورة بأن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مئة مليون ليرة لبنانية وبناء لاشارة القضاء تم تحويل الشكوى الى قـوى الأمـن الداخـلي مفرزة جونيه القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها.

بتاريخ اليوم وبعد تداول فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي تظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من هؤلاء العمال.

على الفور فتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني بناء لاشارة القضاء المختص وقد أخذت اشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه لاستماع افادته بهذا الشأن والتحقيق جار.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم مقاطع فيديو وصور مروعة للاعتداء على بعض الشباب اللبنانيين والسوريين من سكان منطقة العبدة العاملين في قطاف الكرز.

ووفقاً لما نقله الصحافي طوني بولس، فقد أقدم صاحب الأرض بعد أربعة أيام من بدء عمل الشبان، على اتهامهم بسرقة ساعة يد و نظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم وقام بإرهابهم أرسل لهم مجموعة مسلحة.

ليتم بعدها ربطهم ووضع حبة بطاطا في فم كل شخص منهم وجلدهم بكابلات الكهرباء.

مشهد تشمئز منه الأبدان.. الرواية كما وصلتني

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بعض الشباب اللبناني العكاري الذين يبحثون عن لقمة العيش من سكان منطقة العبدة وبعض الأطفال السوريين ذهبو للعمل في قطاف الكرز ( قطاف الموسم ) pic.twitter.com/bfq4ldBrHp — طوني بولس (@TonyBouloss) June 22, 2022