الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 6:07 مساءً
عناصر قوى أمن

عناصر من قوى الأمن

A A A
طباعة المقال

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ‏توضيحاً حول الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر اعتداءات بالضرب على عدد من الاشخاص.

وجاء في البيان التالي:

بتاريخ٢٠-٦-٢٠٢٢ إدعى احد الاشخاص امام مخفر العاقورة بأن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مئة مليون ليرة لبنانية وبناء لاشارة القضاء تم تحويل الشكوى الى قـوى الأمـن الداخـلي مفرزة جونيه القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها.

بتاريخ اليوم وبعد تداول فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي تظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من هؤلاء العمال.

على الفور فتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني بناء لاشارة القضاء المختص وقد أخذت اشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه لاستماع افادته بهذا الشأن والتحقيق جار.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم مقاطع فيديو وصور مروعة للاعتداء على بعض الشباب اللبنانيين والسوريين من سكان منطقة العبدة العاملين في قطاف الكرز.

ووفقاً لما نقله الصحافي طوني بولس، فقد أقدم صاحب الأرض بعد أربعة أيام من بدء عمل الشبان، على اتهامهم بسرقة ساعة يد و نظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم وقام بإرهابهم أرسل لهم مجموعة مسلحة.

ليتم بعدها ربطهم ووضع حبة بطاطا في فم كل شخص منهم وجلدهم بكابلات الكهرباء.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب القوات اللبنانية
    القوات ترد على مقالات "تضليلية": التغييرات التي يقوم بها الحزب تحصل باستمرار وبشكل طبيعي
    وزير الإعلام زياد مكاري
    الوزير المكاري: سنسمي ميقاتي.. وترشيح سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية أمر جدّي!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    مولوي بحث مع وزير التربية إجراءات المواكبة للامتحانات الرسمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!