فيديو.. مسيرة في بلدة لبنانية تطالب السوريين بالإخلاء قبل يوم الجمعة!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من أبناء وأهالي برج حمود، يوجهون نداءً عبر مكبرات الصوت للنازحين السوريين في المنطقة لضرورة اخلاء المنازل و المحلات التجارية.

وقالوا في بيان: “جئنا كأهالي نُحذّر كل سوري في منطقة برج حمود وجوارها، بوجوب مغادرة المنطقة فوراً قبل نهار الجمعة الواقع في 12 / 4 / 2024 كأقصى مهلة وعدم العودة إليها نهائياً وذلك تفادياً لما ستؤول إليه الأمور من غضب وعنف وتفلّت أمني ولحقن الدماء خاصةً في ظل غياب الدولة التام وعدم ممارسة الأجهزة الأمنيّة والبلديات مهامها وواجباتها بحماية المواطنين اللبنانيين”.

وفي عين الرمانة وفرن الشباك، صدر بيان عن أبناء وأهالي المنطقتين، جاء فيه:

“عطفاً على البيانات السابقة وبعد أن تفاقمت الأوضاع وتفلتت الأمور عن نصابها بسبب التفلت الأمني وتزايد الجرائم وإثر عدم اتخاذ أي إجراءات جدية من قبل الأجهزة الأمنية والبلديات المولجة حمايتنا، جئنا كأهالي نحذركم آخر تحذير بأننا لن نسمح بفتح أي محل تجاري عائد لأي تاجر من التابعية السورية وإلا سنعمد إلى تسكير تلك المحلات بالقوة لذلك تفادياً لحقن الدماء، جئنا تعلمكم مسبقاً بما سنقوم به كأهالي ونحن معذورين كونكم كمسؤولين عن أمننا كمواطنين وأهالي، لم تقوموا بواجباتكم لدرء الخطر عنا وعن أولادنا. ولقد أعذرَ مَن أَنذَرَ ..”.

وفي بشري، أقدم عناصر من شرطة بلدية بشري على توقيف عدداً كبيراً من النازحين السوريين، وذلك لعدم حيازتهم الأوراق الثبوتية.