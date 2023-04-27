فيديو.. معلومات جديدة لصوت بيروت حول انفجار الشقة في الضاحية الجنوبية

كشف مراسل صوت بيروت إنترناشونال عن معلومات جديدة حول طبيعة وملابسات الانفجار الذي وقع في حي الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية بعد ظهر اليوم الخميس.

الانفجار الذي وقع في شقة موجودة على الطابق الأول، تعود إلى المدعو محسن الغول، وأحدث أضراراً في الشقة المجاورة.

وكشف مراسل صوت بيروت إلى أن حزب الله كان قد ألقى القبض في الـ 28 من شهر آذار الماضي على محسن الغول في هذه الشقة بعد انفجار حصل سابقاً أثناء تصنيعه للعبوات الناسفة.

بعد ذلك، قام الحزب بتسليم محسن إلى مديرية مخابرات الجيش، والمعلومات الأولية تشير إلى أنه عميل إسرائيلي، وليس على علاقة بأي تنظيم إسلامي، وهو في العشرينيات من عمره من ميس الجبل في جنوب لبنان.

الخبراء الأمنيون أشاروا لصوت بيروت إنترناشونال، إلى أنه كان من المفروض إجراء مسح ميداني شامل، عندما جرى دهم الشقة في المرة الأولى، للتأكد من خلو الشقة من أي متفجرات أو مواد تصنيع، إلا أن ذلك لم يحصل.

وقد وقع الانفجار اليوم، أثناء قيام خالة محسن الغول، وهي دعاء فرحات بتنظيف الشقة، مما أدى لحدوث الانفجار ومقتلها على الفور.

وقد اكد مراسل صوت بيروت، انه حتى اللحظة لم تتمكن لأي وسيلة إعلامية من رصد أضرار الانفجار عن قرب، بسبب امتناع حزب الله عن إعطاء أي إذن لأي وسيلة إعلامية للاقتراب من مكان الانفجار.