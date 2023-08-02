فيديو.. مناشدات بإخلاء جامع الموصللي عند مدخل عين الحلوة

كشف مراسل صوت بيروت إنترناشونال من أمام مسجد الموصللي عند مدخل تعمير عين الحلوة حيت يتواجد عدد من النازحين من مخيم عين الحلوة عن تعرض المسجد والمنطقة لعدد من القذائف والرصاص الطائش، إضافة إلى انفجار قذيفة فوق ثكنة زغيب بعد منتصف الليل.

واندلعت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل منتصف ليل الأربعاء، بشكل مفاجئ أسقط الهدنة التي طان قد تم الإعلان عنها قبل ساعات في مخيم عين الحلوة.

وأدى تجدد الاشتباكات إلى مقتل شخص وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى الهمشري والراعي في صيدا.

لجنة مسجد الموصللي ناشدت بضرورة إخلاء النازحين من المسجد بعد اشتداد الاشتباكات، تنظراً لصعوبة الأوضاع الحالية في المخيم ومحيطه.