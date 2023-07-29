فيديو.. نقيب الصيادلة يكشف أسراراً خطيرة عن السوق السوداء للدواء في لبنان

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم، أنه سيبقى إلى جانب كل لبناني وكل مريض وعلى مسافة واحدة من الجميع، لنقل هموم اللبنانيين، بمعزل عن أي انتماء معين.

وأشار سلوم في حديث خاص مع صوت بيروت إنترناشونال إلى أن الانتماءات السياسية محفزة للعطاء والنضال في العمل النقابي، معتبراً أن المشكلة تكمن عندما يتحول ذلك إلى صراعات وتجاذبات.

وأوضح ان هدف النقابة اليوم هو تأمين الدواء المناسب لكل مريض بعيداً عن السياسات والتهريب والمصالح وشبكات مافيا الدواء.

سلوم لفت إلى أن النقابة حولت حتى اليوم إلى مجالس التأديب ومجالس التحقيق أكثر من خمسين صيدلانياً بتهم عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، أو حيازتهم لأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة.

وحذر سلوم من سيطرة مافيا الدواء التي كانت تهرب الدواء المدعوم في السابق إلى خارج لبنان، والتي تقوم اليوم بعملية تهريب عكسي خطيرة للدواء من دول مثل (تركيا وإيران والهند وسوريا وباكستان وعدة دول أخرى) إلى لبنان.

وأكد سلوم أن الصناعة الدوائية اللبنانية مزدهرة جداً، وهي قادرة على تغطية 60 بالمائة من حاجة السوق، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود سياسة دوائية سليمة في السابق.

وفيما يخص معاناة مرضى السرطان، أكد سلوم أن تهريب الدواء انعكس سلباً عليهم بشكل خاص، إضافة إلى سوء سياسة الدعم التي كانت متبعة في السابق.