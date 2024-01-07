الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
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فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله

منذ 7 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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فوجئ المتواجدون في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت برسالة غريبة إلى حزب الله وامينه العام حسن نصر الله تظهر على شاشات صالات المطار.

وفي التفاصيل، فقد تعرضت شاشات صالات الانتظار في المطار لعملية قرصنة، وظهر مكان جدول الرحلات، رسالة مناوئة لـ”حزب الله” وللحرب في جنوب لبنان، تحمل توقيع مجموعة “جنود الرب”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري، تعرضت إلى قرصنة إلكترونية، وتتم معالجتها، وأوضحت الوكالة، أن “الهجوم السيبراني، أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب”.

وأضافت أن “فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي بالمطار، تعمل مع كافة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة به، على تطبيق الخطة البديلة، وإبقاء الحركة طبيعية في المطار”.

من جهته، أكد وزير الأشغال علي حمية أن “الحركة طبيعية في مطار بيروت الدولي ونعمل لإعادة الوضع لما كان عليه”.

وكشف حمية عن عقد اجتماعات طارئة ومفتوحة مع كل المعنيين إدارياً وأمنياً وتقنياً لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.

وأضاف: “ذاهبون في التحقيقات إلى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه”.

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