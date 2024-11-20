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فيديو.. هوكشتاين في أحد المقاهي ولبنانيّون: لا تدفع أنتَ ضيفنا

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 6:13 مساءً
المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين (رويترز)

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بعد يوم حافل من الاجتماعات والمفاوضات، انتشر فيديو للموفد الأميركي آموس هوكشتاين وهو يشتري القهوة ما شكّل مفاجأة لِمَن كان في المقهى في فردان، فقال له مواطنون تعبيراً عن حسن الضيافة: “لا تدفع أنتَ ضيفنا”.

 

وبعد انتظار لما يقرب من ساعة خرج المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين من لقائه مع رئيس مجلس النواب مؤكداً أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

و قال هوكشتاين : “لن أفصح عن أي معلومات حتى الآن وسأذهب الى إسرائيل للمناقشة هناك بناء على ما ناقشناه هنا.”

و أضاف أيضاً:”أحرزنا تقدماً إضافياً بعد لقاء بري. الأجواء إيجابية وهناك تقدم قد أحرز”.

و أمس الثلاثاء قال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إن هناك “فرصة حقيقية” لإنهاء الصراع بين إسرائيل و حزب الله وإنه يجري تضييق هوة الفجوات، مما يشير إلى تقدم في جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدلى هوكشتاين بتلك التصريحات في بيروت عقب محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يوم من موافقة الحكومة اللبنانية وحزب الله على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار، رغم أنهما أبديا بعض التعليقات على المضمون.

وتمثل مهمة هوكشتاين محاولة أخيرة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

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