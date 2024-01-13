فيديو وصور.. الفيضانات تجتاح طريق العبدة في عكار والدفاع المدني يتدخل

يعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة 6:00 صباحاً من تاريخ اليوم الواقع في 13-1-2024 على انقاذ المواطنين وسحب مياه السيول التي غمرت الطرقات والمنازل والمحال التجارية في العبدة – منيارة والكنيسة في عكار.

وقد أنقذ العناصر ثمانية أطفال ومواطنة مسنة من داخل احد المنازل التي اجتاحتها السيول في العبدة.

توازيا عملوا على سحب المياه من داخل عدد من المنازل ومتجرين وقاموا بإخلاء أربعة مباني سكنية اثر هطول كميات هائلة من الأمطار .

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.