الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو وصور.. المشاهد الأولى للصواريخ التي أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

منذ 23 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قيام منظومة القبة الحديدية باعتراض عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد 100 صاروخ أطلقوا خلال 10 دقائق، على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان أولي “في أعقاب التقرير الأولي بشأن انطلاق صفارات الإنذار في بلدتي شلومي وموشاف بيتزيت في الشمال، تم إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضه بنجاح من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري إخلاء الشواطئ في منطقة مدينة نهاريا الساحلية.

فيما قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف منطقتي القليلة وزبقين جنوبي لبنان بعدد من القذائف.

من جانبه ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو سيرأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    توتر واستنفار.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من لبنان
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: الضمان دخل عصر التحوّل الرقمي والمعاملات الإلكترونيّة
    رئيس مكتب الضمان الاجتماعي في النبطية حسين سويدان
    بالفيديو: تلويح بالإضراب المفتوح.. هل نودّع الضمان قريبًا؟!

    الأكثر قراءة

    عقوبات أميركية على روسيا
    مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!
    طوني نمر
    خبير جيولوجيّ للّبنانيّين: علينا التعايش مع فكرة الزلازل
    الدولار والليرة اللبنانية
    تراجع مسائيّ للدولار.. كم سجّل؟