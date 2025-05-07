فيديو وصور.. كيف استقبل اللبنانيون أول طائرة إماراتية بعد رفع الحظر؟

هبطت أول طائرة تابعة لطيران الإمارات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبيل ظهر اليوم الأربعاء.

وتزينت صالة الوصول في المطار بالورود ترحيباً بالطائرة وركابها.

واستقبل القادمون بالورود والبقلاوة اللبنانية التقليدية، تعبيرًا عن التقدير اللبناني لهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة تنشيط العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام السياحة والاستثمار بين البلدين.

وفور وصول الطائرة إلى المطار، أعرب عدد من المسافرين الإماراتيين عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأشاروا إلى أن عدد القادمين من الإمارات سيزداد في الأيام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

وهذه الرحلة هي الأولى من نوعها منذ قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار/مايو الماضي.

هذا التطور يشكل علامة فارقة في العلاقات اللبنانية – الإماراتية التي اتسمت بالفتور في السنوات الأخيرة، خصوصاً على خلفية تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، وما ترتب عليه من قرارات خليجية حذرة في ما يتعلق بالسفر والتعاون.