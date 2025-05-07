الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو وصور.. كيف استقبل اللبنانيون أول طائرة إماراتية بعد رفع الحظر؟

منذ ساعتين
استقبال القادمين على متن الطائرة الاماراتية

استقبال القادمين على متن الطائرة الاماراتية

A A A
طباعة المقال

هبطت أول طائرة تابعة لطيران الإمارات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبيل ظهر اليوم الأربعاء.

وتزينت صالة الوصول في المطار بالورود ترحيباً بالطائرة وركابها.

واستقبل القادمون بالورود والبقلاوة اللبنانية التقليدية، تعبيرًا عن التقدير اللبناني لهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة تنشيط العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام السياحة والاستثمار بين البلدين.

اللبنانيون يُستقبلون القادمين على متن الطائرة الاماراتية بالورود والبقلاوة تعبيرًا عن التقدير اللبناني لهذه الخطوة

اللبنانيون يُستقبلون القادمين على متن الطائرة الاماراتية بالورود والبقلاوة تعبيرًا عن التقدير اللبناني لهذه الخطوة

الورود المقدمة للقادمين على متن الطائرة الاماراتية

الورود المقدمة للقادمين على متن الطائرة الاماراتية

اللبنانيون يُستقبلون القادمين على متن الطائرة الاماراتية بالورود تعبيرًا عن التقدير اللبناني لهذه الخطوة

اللبنانيون يُستقبلون القادمين على متن الطائرة الاماراتية بالورود تعبيرًا عن التقدير اللبناني لهذه الخطوة

وفور وصول الطائرة إلى المطار، أعرب عدد من المسافرين الإماراتيين عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأشاروا إلى أن عدد القادمين من الإمارات سيزداد في الأيام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

وهذه الرحلة هي الأولى من نوعها منذ قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار/مايو الماضي.

هذا التطور يشكل علامة فارقة في العلاقات اللبنانية – الإماراتية التي اتسمت بالفتور في السنوات الأخيرة، خصوصاً على خلفية تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، وما ترتب عليه من قرارات خليجية حذرة في ما يتعلق بالسفر والتعاون.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يستقبل رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد
    السعد بعد زيارته سلام: أبدينا التزامنا بدراسة الجدوى من المشاريع التي يطلبها لبنان
    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: طالبنا بالاسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو اساس استعادة الودائع

    الأكثر قراءة

    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
    بشار الأسد وزوجته
    سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
    وزارة الداخلية اللبنانية
    إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان