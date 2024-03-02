فيديو وصور.. 3 صواريخ إسرائيلية تستهدف قيادي بحزب الله على طريق الناقورة

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام الناقورة في جنوب لبنان، مما أدى لاحتراقها بالكامل، فيما هرعت سيارات الإسعاف على الفور لنقل الشهداء والجرحى.

فيما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني لبناني تأكيده “سقوط 3 شهداء في الاستهداف الإسرائيلي لسيارة في الناقورة”.

وأكدت قناة “العربية” “وصول جثة متفحمة بالكامل إلى المستشفى بعد استهداف الناقورة”.

وأفادت مصادر صحفية عن مقتل قيادي كبير في حزب الله كان متواجداً في السيارة خلال قصفها بثلاثة صواريخ من المسيرة الإسرائيلية.

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير عن استهداف مسؤول في “حزب الله” في قصف السيارة على طريق الناقورة.

ويُعدّ الاستهداف الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي حيث كان يُعتبر الطريق الساحلي بين صور ورأس الناقورة آمناً بسبب حركة قوات اليونيفيل.