فيديو يوثق اطلاق صاروخ من طائرة ما تسبب بدمار بيروت

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بيروت منكوبة، بعد وقوع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة تسبب بدمار رهيب وصل الى عشرات الكيلومترات، كما ادى إلى سقوط مئات الضحايا. الفيديوهات المتداولة للحظة وقوع الانفجار تثبت ان انفجارين وقعا وليس واحد، لا بل بحسب ما أكده مصدر أمني لـ”صوت بيروت انترناشونال” فقد ” وقع حريق في المخزن سببه ربما مواد حارقة من طائرة اسرائيلية، وعندما هرعت سيارات الاطفاء، تم اطلاق صاروخ” مشيراً الى”فقدان الاتصال بعناصر من فوج اطفاء بيروت لم يعرف مصيرهم حتى الساعة”.

بعد ان وقعت الواقعة، ودمرت بيروت، اعترف اللواء عباس ابراهيم بوجود مخزن مواد متفجرة مصادر في المرفأ، وعندما سئل لمن اجاب بأنه يتحفظ عن الاجابة، مؤكداً أنه موجود منذ سنوات.

مخزن متفجرات لـ”حزب الله” في مرفأ بيروت بعلم اللواء ابراهيم، الذي لولا هول صدمة الدمار لما اعترف به… جزء كبير من العاصمة اللبنانية تحول الى ركام، والسبب “حزب الله. وكذلك صرح وزير الداخلية اللبناني بأن “مواد شديدة الانفجار صودرت منذ سنوات انفجرت في أحد المستودعات بمرفأ بيروت”. وأعلن محافظ بيروت العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة.

اما رئيس الجمهورية ميشال عون فدعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع لبحث تداعيات الانفجار. وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب أن غدا الأربعاء سيكون يوم حداد على أرواح ضحايا الانفجار.

وأغلقت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية الى المرفأ، ومنع الصحافيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

الصليب الأحمر استنفر جميع المسعفين، وناشدت مستشفيات العاصمة المواطنين التوجه إليها للتبرع بالدم. وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني “هناك العديد من الضحايا والإصابات بالمئات والوضع ليس طبيعيا”.