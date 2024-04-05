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فيديو.. 3 شهداء من حركة أمل بغارة إسرائيلية على مرجعيون جنوب لبنان

منذ 37 دقيقة
غارة إسرائيلية على مرجعيون جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على مرجعيون جنوب لبنان

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شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً في بلدة عيتا الشعب، أدت الى سقوط شهيدين ووقوع إصابة، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزاً لحركة أمل في مرجعيون إلى سقوط 3 شهداء وجرحى.

ونعت حركة أمل في بيان لها كلاً من “محمد علي وهبي من بلدة الخيام – مواليد عام ١٩٨٧، والسيد موسى عبد الكريم الموسوي، من بلدة النبي شيت – مواليد عام ١٩٧٧، ومحمد داوود شيت، من بلدة كفركلا – مواليد عام ١٩٩٢”.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على بلدة كفركلا استهدفت منزلا بالقرب من الجدار الفاصل مع إسرائيل، على مقربة من بوابة فاطمة، أدت إلى إصابة وتضرر آليات وغرف العسكريين في موقع الجيش اللبناني.

واستهدفت غارة أخرى المنازل داخل بلدة طيرحرفا، حيث توجهت سيارات الاسعاف الى المكان.

في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

واعلن أيضاً استهداف من بعد ظهر اليوم الجمعة “موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”، وكذلك انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بـ”إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنة المطلة”.

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