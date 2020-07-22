فيروس كورونا عاد ليطرق ابواب قضاء جبيل وبلدة عمشيت من جديد

طالب رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى نداء لأهالي البلدة وسكانها، لا سيما الشباب منهم بضرورة التقيد بالارشادات الوقائية لجهة التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات والقفازات في تنقلاتهم، وذلك حفاظا على صحتهم وبيئتهم ومنعا لتفشي فيروس كورونا في البلدة، خصوصا بعد التأكد من اصابة احد العمال الاجانب في البلدة بهذا الوباء.

ورأى ان “وباء كورونا بدأ يطرق من جديد ابواب قضاء جبيل وبلدة عمشيت، وعلينا عدم الاستخفاف بأهمية ما يحصل”، مشددا على “ضرورة ان يتحلى كل شخص بروح المسؤولية لايقاف هذا الامتداد الجديد للكورونا”، واكد ان هذا الوباء سيتكاثر في البلدة ان “لم نلتزم بالارشادات الصحية الوقائية ونطبقها”، مشيرا الى ان “لا لبنان ولا بلدتنا تتحمل نكسة صحية جديدة”.