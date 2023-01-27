فيصل القاسم: لقد دمّروا لبنان.. واستحقّوا تماثيل في شوارع تل أبيب

غرّد الإعلاميّ فيصل القاسم على حسابه عبر “تويتر”، قائلًا: “لو أن إسرائيل احتلت لبنان كلّه، هل كان يمكن أن تفعل به ما تفعله به الميليشيات الحاكمة”؟

القاسم أضاف: “صدّعوا رؤوسنا بالتصدي لإسرائيل، لكنّهم لم يتصدوا إلا للشعب اللبناني المسحوق. لقد دمّروا لبنان وحققوا لإسرائيل أكثر مما كانت تحلم به، وهم بلا شك يستحقون تماثيل من ذهب في شوارع تل أبيب. صب عمي صب”.

لو أن إسرائيل احتلت لبنان كله، هل كان يمكن أن تفعل به ما تفعله به الميليشيات الحاكمة؟ صدعوا رؤوسنا بالتصدي لإسرائيل، لكنهم لم يتصدوا إلا للشعب اللبناني المسحوق. لقد دمروا لبنان وحققوا لإسرائيل أكثر مما كانت تحلم به، وهم بلا شك يستحقون تماثيل من ذهب في شوارع تل أبيب.

صب عمي صب — فيصل القاسم (@kasimf) January 27, 2023