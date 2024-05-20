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"فيصل كرامي" يعزي إيران بمصرع الرئيس ووزير الخارجية

منذ ساعتين
النائب فيصل كرامي

النائب فيصل كرامي

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النائب فيصل كرامي يعبر عن تعازيه الحارة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني في فقدان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بالإضافة إلى الوفد المرافق لهما جراء تحطم طائرتهم في إيران.

كل التضامن مع الجمهورية الايرانية، وكل الثقة بقدرتها على تخطّي هذه الفاجعة وهذه الخسارة الكبيرة”.

وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

وأكد الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفاة الرئيس الإيراني.

بدوره؛ التلفزيون الرسمي الإيراني أكد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تحطم هليكوبتر

سبق ذلك إعلان المؤسسات الإعلامية عن مقتل رئيسي بدقائق.

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