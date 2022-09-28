فيضانات أستراليا تخطف ابن الـ 5 سنوات من عائلة لبنانية الأصل

أفادت صحيفة النهار بأنّ الطفل “جايدن الجر” (5 سنوات) قد توفّي غرقاً، أثناء نزهة مع عائلته في إحدى حدائق الحيوان في أوستراليا.

وعُثر على جثة جايدن بعد ظهر يوم السبت، بعدما جرفت مياه الفيضانات السيارة في بلدة في غرب نيو ساوث ويلز.

وفي التفاصيل، زارت عائلة جايدن، وهي من أصول لبنانية وتقيم في سيدني، حديقة الحيوانات، الجمعة، وعندما كانت في طريق العودة إلى المنزل حوصر أفرادها الخمسة في مياه الفيضانات حوالي الساعة 8 مساءً.

وترزح بلدات أوسترالية تحت تأثير الفيضانات التي تشهدها البلاد منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث بلغ نهر ناموي ذروته من حيث منسوب المياه الذي وصل إلى 8.24 متراً، السبت.

وعزّزت السلطات الأوسترالية تحذيرات السلامة في أعقاب وفاة جايدن.