"فيكن تعيّدوا على رواق" ولكن.. ما صحّة الارتفاع الجنونيّ لـ "الدولار"؟

بعد الاستقرار الذي شهده سعر صرف الدولار في السّوق السوداء، عاد الحديث عن إمكانيّة ارتفاعه بشكل جنونيّ بعد الأعياد.

في هذا السياق، يؤكّد الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة ألا علاقة لسعر صرف الدّولار بالأعياد، وكلّ ما يُحكى في هذا الإطار يُعتبر من الفبركات، مشدّدًا على أنّ استقرار الدّولار أمر جيّد، ويضيف: “فيكن تعيّدوا على رواق”.

ويشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الوضع كلّه مُرتبط بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهوريّة”، مُعتبرًا أنّ “القرارات التي تُتّخذ اليوم هي ترقيع ولا قيمة لها على المدى الطّويل، ويجب العمل على حلول طويلة الأمد”.

أمّا عن المخاوف بشأن تداعيات القرارات الماليّة التي اتّخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، لا سيما إقرار زيادة رواتب موظّفي القطاع العام، فيقول حبيقة إنّ “القرارات التي اتّخذتها الحكومة رفضها الموظّفون، لذا لا مبرّر لإقرارها”، ويرى أنّه “كان على الحكومة أن تجتمع مع الموظّفين قبل الجلسة للتّوصّل إلى حلّ دائم، فما نفعه إذا أُقرّ ثمّ رُفض؟ لذا، على الحكومة الاتّفاق معهم على حلول”.

ويلفت إلى أنّ “أي قرار يتّخذ بغياب الإنتاجيّة واستمرار التوقّف عن العمل يؤدّي إلى التّضخم، فيما لا خوف من تضخّم إضافيّ، في حال عاد الموظّفون إلى العمل، بالتّزامن مع زيادة الأجور”.