فيّاض في برلين.. وعرضٌ لفرص الاستثمار في الطاقة المتجدّدة

شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض في “حوار برلين لتحوّل الطاقة” الذي افتتح أعماله أمس في العاصمة الألمانية، ويمتد حتى تاريخ اليوم، وذلك بدعوة مشتركة من وزيرة الخارجية الاتحادية الألمانية انالينا بيربوك ونائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك. كما شارك سفير لبنان في برلين مصطفى أديب.

هذا وافتتحت وزيرة الخارجية الألمانية المؤتمر في اليوم الأول ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك في اليوم الثاني وذلك بمشاركة رئيس جمهورية كينيا وحضور عدد واسع من وزراء الطاقة والخارجية بالاضافة الى المعنيين في قطاع الطاقة من القطاع الخاص والسياسات المتعلقة به.

ويهدف المؤتمر الذي شارك فيه الوزير فيّاض في جلسة حوارية، إلى مناقشة التحديات التي يواجهها العالم في مجال الطاقة، وكيفية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والأكثر استدامة، خاصة مع التوجه الدولي نحو المستقبل الأخضر واستخدام أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما كانت فرصة للوزير فياض لتبادل الخبرات حول انتقال عالمي آمن ومسؤول بيئيًا للطاقة وعرض التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في لبنان بما فيها فرص التعاون بين الشركاء الدوليين للبنان في مجال الطاقة المتجددة.

وعقد على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع وزيرة الدولة الالمانية في وزارة الخارجية لشوون تبدّل المناخ جنيفير مورغن، رئيس قمة الاطراف لتبدّل المناخ COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي د. سلطان الجابر، وزير خارجية عُمان الوزير سيد بدر البوسعيدي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو دي لا كامرا.

كما زار مقرّ شركة سيمنس اينرجي الالمانية وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الادارة السيد كريستيان بروش وذلك بحضور السفير أديب ونائب السفير حمزة جمّول والملحق الاقتصادي عبده مدلج.

وتُعتبر هذه الفعالية من أكبر منتديات الحوار الدولية التي تتناول مسألة الطاقة والتحول المناخي، اذ يشترك فيها ما يزيد على 2000 مشارك من أكثر من 90 بلداً، بينهم 50 وزيراً أو سكرتير دولة للطاقة والخارجية، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث رفيع المستوى.