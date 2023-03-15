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فيّاض: نعمل مع المجلس النيابي لإقرار قانون الطاقة المتجددة الموزّعة

منذ 47 دقيقة
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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افتتح وزير الطاقة والمياه وليد فياض اليوم، ورشة العمل الوطنية حول “إطلاق آلية شهادات الطاقة المتجددة” المعروفة عالميًا بشهادات I-REC وتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان في فندق الموفنبيك – بيروت.

وأكد الوزير فياض في كلمته ضرورة الاستفادة القصوى من المردود المالي الذي يمكن تأمينه من خلال شهادات I-REC المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة في لبنان.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير فياض إلى التطور الحاصل في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية، مؤكدًا متابعة الوزارة العمل مع المجلس النيابي لإقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي يفتح الباب أمام المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة الحجم والتي تعتبر الأكثر قابلية للإستفادة من عائدات شهادة I-REC.

كما أوضح فياض أهمية الحفاظ على حد أدنى من مصادر الطاقة الأحفورية لتأمين التوازن على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، مما يسمح بربط مشاريع الطاقة الشمسية الموجودة حاليًا على الشبكة الوطنية وبربط أية مشاريع مستقبلية في هذا المضمار.

وتمنى الوزير فياض النجاح في ورشة العمل، معيدًا التأكيد على أهمية كل مبادرة يمكن أن تدفع باتجاه التحول الطاقوي إلى مزيد من الطاقة المستدامة بعيدًا عن أضرار التغير المناخي الذي تعاني منه معظم دول العالم ومنها لبنان.

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