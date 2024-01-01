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في أوائل أيام السنة الجديدة.. كيف سيكون طقس لبنان؟

منذ ساعتين
طقس لبنان

طقس لبنان

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يشهد طقس لبنان استقرارًا في الأحوال الجوية مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة، على أن تليه تقلبات جوية، إذ يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محليّة خفيفة، بدءًا من الثلاثاء لغاية الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الإثنين: غائم جزئيًا بسحب عالية، الحرارة تتراوح بين ١٣ و١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر. أما الرياح فشمالية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الثلاثاء: متقلب غائم إجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف ومحليّ، والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: متقلب غائم إجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف ومحليّ، والحرارة تتراوح بين ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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