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في أول يوم من السنة الجديدة… استقرار حذر لدولار السوق السوداء

منذ 7 ثواني
لبنان

لبنان

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افتتح دولار السوق السوداء اليوم الجمعة 8400 ليرة لبنانية للشراء، و8370 ليرة لبنانية للبيع.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر ‏صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر ‏‏3900 حدا أقصى.‏

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع ‏معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ‏والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، ‏طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن ‏على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.‏

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على ‏موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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