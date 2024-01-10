الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في إطار مهمات حفظ الأمن.. عمليات دهم وتوقيف 11 مطلوباً

منذ 7 دقائق
قيادة الجيش

قيادة الجيش

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “في إطار مهمات حفظ الأمن التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة أبي سمراء – طرابلس، وأوقفت المواطنين (ن.خ) وشقيقه (أ.خ)، و(ع.خ) و(ع.م.خ) للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل ابن عمهم منذ نحو شهرين، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا ومسدسًا وكمية من المخدرات. كما نفذت دوريات من مديرية المخابرات التدابير التالية:

سلسلة عمليات دهم في بلدة عمار البيكات – عكار ومخيم نهر البارد وتوقيف المواطنين (ن.ع) وشقيقه (س.ع.)، (ز.خ.) وشقيقه (م.خ.)، و(م.ق.) كونهم مطلوبين بجرائم إطلاق النار.

توقيف المواطن (ح.ع.) في بلدة الخضر – البقاع كونه مطلوبًا بجرائم تشكيل عصابة ترويج مخدرات في مدينة بيروت وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.

توقيف المواطن (ح.ن.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية كونه مطلوبًا بجرائم تشكيل شبكة ترويج مخدرات، وبيع سيارات مسروقة وشرائها، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عاصفة
    مع وصول العاصفة.. وزارة الأشغال تتأهب!
    المطارنة الكاثوليك
    المطارنة الكاثوليك: لوقف فوري للعمليات العسكرية في جنوب لبنان
    مؤسسة كهرباء لبنان
    كهرباء لبنان: رفع التغذية تدريجيًا.. وإجراءات احترازية تجنبًا للمحظور

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    طقس لبنان
    هذا ما ينتظر اللبنانيين.. متخصص بالأحوال الجوية يدق ناقوس الخطر من المنخفض القادم!
    طائرات مقاتلات أردنية
    طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا